لسبب صادم.. رجل يذبح كلباً محبوباً في وضح النهار ببلدة إيطالية (فيديو)

جريمة وحشية هزّت بلدة نارو الإيطالية بعد أن أقدم رجل على ذبح كلب محبوب في وضح النهار؛ ما أثار صدمة وغضب السكان والسلطات على حد سواء.

وقع الحادث في الشارع العام، حيث قام الرجل المالي، الذي يبلغ من العمر 27 عاما، بشق حلق الكلب المعروف باسم "ميرلين"، بزعم أنه حاول تناوله.

والجدير بالذكر أن المتهم سبق وأن أقدم على صب زيت ساخن على كلب ضال آخر قبل أيام قليلة؛ ما دفع الشرطة إلى توقيفه واحتجازه تمهيدا لترحيله من إيطاليا.

شهدت الواقعة عددا من الشهود الذين اتصلوا بالشرطة فور وقوع الجريمة، فيما أكدت السلطات أن الرجل رفض المساعدة التي عرضتها عليه المدينة من طعام واحتياجات أساسية.

ردًا على الحادث، عبرت بلدية نارو عن أسفها الشديد وأكدت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، بينما نددت منظمات حقوق الحيوان والسياسيون الإيطاليون بهذا الفعل ووصفوه بأنه جريمة ضد قيم المجتمع وقانون حماية الحيوانات.

كان ميرلين كلبا محبوبا في الحي، وعاش سنوات طويلة بين السكان الذين اعتبروه جزءًا من مجتمعهم، ما زاد من حجم الحزن والغضب بعد فقدانه بهذه الطريقة الوحشية.