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وجه جميل وروح مجرمة.. ما قصة كات توريس معذبة النساء؟

هاني رعد
هاني رعد
17 يوليو 2024، 6:40 ص


لك أن تتخيل بأن وجهاً جميلاً كهذا، يخفي خلفه خبثاً وروحاً تعشق الجريمة.. هذا تماما ما يفسره أسلوب كات توريس، عارضة الأزياء البرازيلية التي تكشف لاحقا بأنها مجرمة من الطراز الرفيع.

تستدرج النساء على أنها مدربة روحية وقادرة على إعادة تأهيل حياة الفتيات، ونقلهن من الفقر إلى الثراء، تحولت لمصدر إلهام لفتيات جيلها مستفيدة من عدد متابعين تجاوز المليون على إنستاغرام، ومتخذة من نمط حياتها التي انتقلت فيه من العذاب في البرازيل إلى تفاصيل الرفاهية في أمريكا، مضرب مثل لإقناع الضحايا.

في عام 2022، وقعت فتاتان برازيليتان ضحية كذب كات التي استدرجتهما إلى أمريكا، للعيش معها لفترة بحجة إعادة التأهيل النفسي وتحقيق الأحلام..

ومنذ الوصول كانت المعاملة أشبه بالجحيم، أجبرتهما على التوجه للنوادي الليلة يوميا، مصادرة كل أوراقهما الرسمية من جواز سفر وغيره، وفارضة قانونا لا يعطي الحق بالعودة للمنزل إلا مع 3000 دولار لكل فتاة..

فُقدت الفتاتان وأبلغت أسرتيهما عن الحادثة، وبعد أشهر من التحقيقات كانت المفاجأة بإمبراطورية بنتها الحسناء البرازيلية على الكذب والاتجار بالبشر، ضحتيها ما يزيد على عشرين امرأة .

ألقي القبض على صديقة ليونادرو دي كابريو سابقا كات توريس منذ عام 2022، والآن أُدينت بما فعلت، وها هي تواجه عقوبة السجن الصادرة مؤخرا بحقها ثماني سنوات، في قصة نُسجت الأفلام منها، فتروي الضحايا في فيلم تناول قضية العبودية ممارسات قذرة ولغة تهديد اتخذتها كات أسلوبا في تعاملها مع من استدرجت، حيث مُنعت الفتيات من دخول الحمام دون إذن، أو التكلم دون إبلاغها، وغيرها من الممارسات بحق مريضة نفسية، توهم من سار على طريقها بحياة أفضل، قبل أن يكتشف سمبا على هيئة امرأة.

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