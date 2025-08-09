"غزو بري وشيك".. تحشيد إسرائيلي غير مسبوق على حدود غزة (فيديو إرم)

هنا على حدود غزة.. صور الأقمار الصناعية تكشف تحشيدا عسكريا غير مسبوق.. تجهيزات ضخمة لقوات إسرائيلية تتهيأ لغزو بري محتمل للقطاع قد يغير مجرى الصراع.. ما وراء هذه الصور؟ وما الرسائل التي تحملها؟

أقمار صناعية تجارية التقطت صورا تظهر تحركات غير عادية للقوات الإسرائيلية قرب حدود غزة، تشمل تعزيزات بشرية، ومعدات ثقيلة، ودبابات تنتشر بكثافة، كلها مؤشرات على استعداد لإطلاق عملية برية كبيرة.

المصادر الأمنية الإسرائيلية تؤكد أن الهدف ليس احتلالا كاملا للقطاع، بل السيطرة على مناطق استراتيجية، تهدف إلى إنهاء حكم حركة حماس، وإعادة الأمن إلى المنطقة.. خطة يعبر عنها نتنياهو بأنها تسعى لإبعاد حماس عن غزة دون فرض حكم إسرائيلي مباشر، لكن بإنشاء “محيط أمني” يضمن أمن إسرائيل.

هذا التحشيد العسكري يأتي في ظل توتر غير مسبوق في العلاقات بين واشنطن وتل أبيب.. مكالمة هاتفية سرية بين ترامب ونتنياهو تحولت إلى صدام حاد، فقد انقسم الرأي حول الأزمة الإنسانية في غزة، وما إذا كانت المجاعة الحقيقية التي يعانيها السكان المدنيون نتيجة حصار متعمد أم قصة مُبالغ فيها لتبرير تحركات حماس.

إسرائيل تبرر عملياتها واستعدادها لغزو بري بضرورة استعادة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس. لكن في المقابل، يعيش عشرات آلاف المدنيين في غزة أزمة إنسانية حادة، مع نقص حاد في الغذاء والدواء، ما أدى إلى وفاة أكثر من ألف فلسطيني أثناء محاولتهم البحث عن لقمة عيش.

المجتمع الدولي يراقب هذه التطورات من كثب، ودول عدة بدأت تضغط باتجاه اعتراف رسمي بالدولة الفلسطينية، في محاولة لكسر جمود الصراع المستمر منذ عقود.

أما على الأرض، فالصور التي التقطتها الأقمار الصناعية تروي قصة تحشيد لا يمكن تجاهله، تعكس حجم الاستعدادات والجهوزية للعملية التي قد تحمل في طياتها مصير المنطقة بأكملها.