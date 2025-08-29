اعتقالات وحملة إخلاء في السومرية.. ماذا يجري غربي دمشق؟ (فيديو إرم)

تطورات أمنية مُقلقة تشهدها منطقة السومرية غربي دمشق، حيث نفذت قوات الأمن حملة واسعة شملت اعتقالات ومداهمات، تزامنت مع افتتاح معرض دمشق الدولي وتصاعد التوترات في عدة مناطق سورية أخرى، فما الذي يجري في هذه المنطقة؟

تقول مصادر محلية إن الحملة اتخذت طابعاً طائفياً وسط تهديدات بإجلاء السكان في مهلة زمنية قصيرة.

شملت الإجراءات اعتقالات عشوائية تجاوزت المئات، بينهم نساء وأطفال وكبار سن، كما تعرض العديد من المعتقلين لسوء معاملة، وأُجبر بعضهم على التوقيع على تنازلات عن ممتلكاتهم، وفق تقارير محلية وثقت بعض الممارسات أيضا مثل تمييز المنازل بعلامات خاصة، في خطوة اعتبرها البعض تمهيداً لعمليات تهجير قسري.

المثير في هذه التطورات، بحسب روايات متقاطعة من السكان والناشطين، أن الاستهداف تركّز على عائلات من الطائفة العلوية، الأمر الذي فُسّر على أنه يحمل بعدًا طائفيًا غير مسبوق في منطقة تُعرف بتنوعها.

برّر بعض المسؤولين الخطوات باعتبار أن الأراضي المعنية ملك للدولة، وتمت استعادتها بحكم قضائي، مؤكدين أن استعادة الحقوق يجب أن تتم عبر القنوات القانونية، وهو ما يرفضه السكان الذين يرون أن الطريقة المتبعة ليست قانونية ولا إنسانية، قائلين إنهم حاولوا التواصل مع الجهات الرسمية المعنية، لكنهم لم يجدوا استجابة فعالة.

منطقة السومرية لا تحمل أهمية عسكرية أو استراتيجية حالياً، لكنها كانت سابقاً مخصصة لسكن العسكريين المتطوعين والضباط في عهد الرئيس السابق حافظ الأسد.

ومع ذلك، ظل الحي يعاني من الفقر، ويقطنه بشكل رئيس متقاعدون وأصحاب مهن بسيطة. وقد أضافت المصادر أن ما حدث دق ناقوس الخطر في مناطق أخرى تضم كثافة من أبناء الطائفة العلوية، مثل عش الورور ومزة 86، إلى جانب عدد من الأحياء العشوائية المشابهة، وسط مخاوف من أن تشهد السيناريو نفسه في أي لحظة.