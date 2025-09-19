”باغرام“ تشعل حرب التكهنات.. غزو جديد لأفغانستان أم خاصرة للتفاوض؟ (فيديو إرم)

"نريد استعادة قاعدة باغرام“.. كلمات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفتح معها سيل التكهنات بشأن مخطط يعيد عناصر ”المارينز“ إلى مهمة ”قديمة جديدة“ تتمثل بغزو أفغانستان.

ترامب باح علنا بما يخطط سرا، إذ تنقل شبكة CNN عن ضغط يمارسه قاطن البيت الأبيض على مسؤولي الأمن القومي التابعين له منذ أشهر لإيجاد طريقة لاستعادة قاعدة باغرام من قبضة طالبان.

وترى الإدارة الأمريكية في القاعدة المترامية الأطراف هدفا استرتيجيا في غاية الأهمية لعدة أسباب، منها مراقبة الصين، التي تبعد حدودها أقل من 800 كيلومتر، والوصول إلى العناصر الأرضية النادرة والتعدين في أفغانستان، إلى جانب إنشاء مركز لمكافحة الإرهاب، وربما إعادة فتح منشأة دبلوماسية.

لكن رغبة ترامب هنا تصطدم بواقع الأرض والسياسة معا، إذ يتطلب الوصول إلى ”باغرام“ وجودًا عسكريًا أمريكيًا، وهو ما يتعارض مع صفقة أبرمها ترامب نفسه مع طالبان عام 2020، تنص على الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من البلاد.

وبين تقاطع الرغبة والواقع، تجد الولايات المتحدة نفسها أمام سيطرة من بوابة الدبلوماسية وجولات التفاوض المكوكية أو غزو جديد لبلد أرهق الجانب الأمريكي عسكريا وبشريا في أيام مضت ليست بالبعيدة.