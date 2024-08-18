"ساحر النساء".. من هو "ألان ديلون" أسطورة السينما الفرنسية؟

وصف بأنه أسطورة السينما الفرنسية وساحر النساء.. أسلوبه ومظهره وأدواره جعلته رمزًا دوليًا وأكسبته شعبية كبيرة.. أحد أبرز رواد الثقافة والسينما في القرن العشرين وأحد أهم المخرجين.. طالب بالموت الرحيم قبل وفاته.. من هو الممثل والمنتج فرنسي نجم "الساموراي" ألان ديلون الذي غيبه الموت عن عمر 88 عاما؟

وُلد الممثل والمنتج الفرنسي ألان ديلون في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني 1935 في أوت دو سين في إيل دو فرانس بفرنسا، وينحدر من أصول إيطالية ألمانية لوالديه، وبدأ مسيرته الفنية في الفيلم القصير "الاختطاف" عام 1949.

بعد عودته من المشاركة في حرب الهند عام 1954 باعتباره جندي مظلات ضمن الجيش الفرنسي جرب ديلون العمل في وظائف متواضعة، قبل أن يرصده المنتجون ليقدم في العام 1957 أول أفلامه رسميًا "أرسل امرأة عندما يفشل الشيطان، وبعدها فيلم "روكو وإخوته" عام 1960.

برع ديلون في أدوار الجريمة على غرار فيلم "أي عدد يمكنه الفوز؟" 1963، ونال شهرة كبيرة بفيلم "الساموراي" سنة 1967، كما حقق نجاحا ساحقا في فيلم "بورسالينو" عام 1970. ونجح أيضا في أفلام المغامرات مثل فيلم التوليب الأسود 1964 وفيلم زورو 1975.

وفضلا على الانتشار الجماهيري الذي يعود أساسا إلى جاذبية ديلون والكاريزما القوية التي يتمتع بها، فإنه انتزع ترحيب النقاد، خصوصا إثر أدائه في فيلميْ "السيد كلاين" 1976 و"سوان يحب" 1984.

في عام 1964 رزق ديلون بابنه الأول، أنتوني، من زواجه بفرانسين كانوفاس، المعروفة باسم ناتالي ديلون، كما أنجب طفلين آخرين من عارضة الأزياء روزالي فان بريمن وهما أنوشكا، التي كانت المفضلة لديه وآلان فابيان.

خلال مسيرته حصل على العديد من الأوسمة والجوائز، منها جائزة أفضل ممثل من "سيزار" عام 1985، وفي عام 1991 حصل على وسام جوقة الشرف الفرنسي، وفي مهرجان برلين السينمائي الدولي الـ45 حصل على جائزة الدب الذهبي الفخرية، كما حصل على جائزة السعفة الذهبية في مهرجان "كان" السينمائي.

في العام 2019 أصيب ديلون بسكتة دماغية، وفي العام 2022 كشف ابنه أنتوني ديلون عن رغبة والده في إنهاء حياته عن طريق "الموت الرحيم"، وفي 2023 رفع أبناؤه الثلاثة شكوى ضد مساعدته هيرومي رولين، متهمين إياها بممارسة مضايقات معنوية تجاه والدهم، ومع ذلك رُدّت الشكوى وأُغلق الملف، وفي عام 2024 وقعت معركة قانونية بين أبناء ديلون حول وضعه الصحي، إذ اتهم الابنان أختهما بالتلاعب بوالدهما وإخفاء حقيقة وضعه عنهما، لتصدر محكمة جنوبي فرنسا حكما بوضع ألان ديلون تحت الحماية القضائية فيما يتعلق بحالته الصحية.