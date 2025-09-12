روسيا تخترق قلب مدينة كوبيانسك و"تبتلع" مبنى إدارة الحكومة (تحليل عسكري)

اشتعلت المواجهات بين القوات الروسية والأوكرانية في جبهتين رئيسيتين: مركز كوبيانسك، وبلدة ليمان.

وحققت القوات الروسية تقدمًا كبيرًا خلال الساعات الماضية بسيطرتها على مبنى الحكومة في كوبيانسك.

وتسعى القوات الروسية لإنشاء منطقة عازلة شمال جبهة خاركيف وغرب لوهانسك، حيث يتركز القتال حاليًّا في المناطق الشرقية من مقاطعة خاركيف الأوكرانية.

ومنذ أسابيع، تسعى للسيطرة على المنطقة الواقعة بين نهري زربتس وأوسكيل. فبعد عبور القوات الروسية نهر أوسكيل شمال كوبيانسك، بدأت تهدد المدينة من الشمال.

وخلال الأيام الماضية، حققت تقدمًا كبيرًا مكّنها من الاقتراب من مركز المدينة.

وتسيطر القوات الروسية حاليًّا على أكثر من 50% من مساحة كوبيانسك، ولديها فرصة التقدم غرب نهر أوسكيل للسيطرة على المعابر التي تمد القوات الأوكرانية بالإمدادات في المناطق الشرقية من المدينة.

قد تواجه القوات الروسية هجومًا مضادًّا من الجنوب قرب المعابر التي أقامتها القوات الأوكرانية في منطقة سنكوفا.

وفي هذا السيناريو، قد تنجح القوات الروسية في عزل وتطويق القوات الأوكرانية الموجودة شرق نهر أوسكيل، وهو الهدف الروسي لإنهاء التواجد الأوكراني في جبهة شرق خاركيف.