بلدية إسبانية تتخذ قرارًا مثيرًا للجدل بحق المسلمين (فيديو إرم)

في سابقة محلية مثيرة للجدل، صادق مجلس بلدية خومييا Jumilla، الواقعة في إقليم مورسيا murcia جنوب شرقي إسبانيا، على قرار يمنع إقامة الاحتفالات الدينية الإسلامية، مثل عيديْ الفطر والأضحى، في الفضاءات العامة والمرافق البلدية.

القرار جاء بمبادرة من حزب الشعب المحافظ، وبدعم ضمني من حزب "فوكس" اليميني المتطرف، الذي امتنع عن التصويت لكنه أيّد القرار فكريًا، معتبرًا الاحتفالات الإسلامية "عادات دخيلة".

ويؤثر هذا القرار بشكل مباشر في الجالية المسلمة التي تشكّل نحو 7.5% من سكان البلدة، أي حوالي 1500 شخص، يعتمدون على هذه المرافق لتنظيم مناسباتهم الدينية والاجتماعية.

القرار قوبل برفض واسع من أحزاب يسارية ومنظمات حقوقية، واعتُبر انتهاكًا للمادة 16.1 من الدستور الإسباني، التي تكفل حرية العقيدة.

قادة الجالية الإسلامية وصفوا الخطوة بالتمييز الممنهج، وسط مخاوف من أن يشكّل هذا القرار سابقة لتضييق أوسع على الحريات الدينية في البلاد.