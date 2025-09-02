زوج غاضب يمسك بسارقة حامل من شعرها وسط صرخات السياح في فلورنسا (فيديو إرم)

شهدت ساحة سان لورينزو في فلورنسا لحظة مثيرة عندما تمكن زوج غاضب من الإمساك بسارقة حامل من شعرها ومنعها من الهرب أثناء محاولتها سرقة حقيبة ظهر زوجته.. أظهر مقطع فيديو نشرته ديلي ميل رجلين يمسكان بالمرأة وهي تصرخ باللغة الإسبانية "أنا حامل" بينما حاول لص آخر التدخل وإطلاق سراحها بينما كان سائحون يصرخون من أجل تدخل الشرطة.

تدخل الزوج كان سريعاً وحاسماً وأسفر لاحقاً عن وصول الشرطة الإيطالية التي ألقت القبض على المرأة ورفيقها ما وضع حداً لمخطط السرقة في ساحة شهيرة للسياح تضم كنيسة سان لورينزو وسوقاً مركزياً.

وليس هذا الحادث الأول من نوعه ففي البندقية أمسكت سائحة أمريكية بغضب بشعر إحدى الفتيات المراهقات لمدة 50 دقيقة لاستعادة حقيبتها المسروقة بمساعدة زوجها وسط دهشة الحشود.

الحوادث المتكررة في إيطاليا تسلط الضوء على التوتر المتزايد بين النشالين والسائحين وتبرز قصصاً بطولية حيث يتدخل المواطنون بسرعة وجرأة لحماية ممتلكاتهم.