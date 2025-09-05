"القوات الأجنبية بأوكرانيا خطر أحمر".. بوتين يحذر أوروبا فهل يرتدع الناتو؟

بلغة حادة أشبه بإنذار حرب، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أي قوة أوروبية تُرسل إلى أوكرانيا ستُعامل كـ"هدف مشروع" للقصف الروسي، في تهديد مباشر يقلب موازين النقاش في أوروبا، ويكشف استعداد موسكو لتوسيع المواجهة إذا ما قررت العواصم الغربية اختبار خطوطها الحمراء.

التصريح جاء بالتزامن مع نقاشات أوروبية حول إرسال وحدات دعم أو قوات "ضمان أمن" ضمن مبادرة الائتلاف الراغب، لكن بوتين، وعبر خطابه خلال منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك، قطع الطريق أمام هذه الأفكار تمامًا، مؤكدًا أنه لا مكان لأي قوات أجنبية على الأرض الأوكرانية، وإلا ستُفتح جبهة مواجهة جديدة.

في العمق، يهدف الموقف الروسي إلى قطع الطريق أمام أي حل عسكري يُفرض على الأرض، وإجبار الغرب على التفكير في المسار السياسي بدل العسكري، فموسكو، رغم نبرتها الحادة، تلوّح ضمنيًا بأنها قد ترحب بالحوار، شرط أن يتم وفق شروطها، وبعيدًا عن رغبة أوكرانيا بإنشاء قوة حفظ سلام أوروبية وضمانات دفاعية، بينما ترى روسيا أن نشر قوات أوروبية في أوكرانيا ليس مجرد دعم ميداني، بل خطوة قد تُسهل انضمام كييف إلى حلف الناتو، وهو السيناريو الذي لا تريده موسكو.

هذا التهديد يجعل أي قرار بنشر قوات أوروبية مقامرة كبرى قد تشعل مواجهة مباشرة مع روسيا بالنسبة للناتو، في رسالة واضحة مفادها بأن موسكو ترفض أي حل عسكري، وتتمسك بموازين القوة التي تجعل من أوكرانيا خطًا أحمر يمنع تمدد الناتو.