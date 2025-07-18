زغاريد بدل الدموع.. فنانة مغربية تقلب موازين الطلاق وتثير الغضب (فيديو)

بينما اعتاد الناس على الاحتفال بالزواج أو الولادة، اختارت الفنانة المغربية "ديجي مها" قلب المألوف رأسًا على عقب، حينما قررت أن تُحوّل لحظة طلاقها إلى مناسبة علنية مزينة بالأضواء، مصحوبة بالأغاني والضحكات.

الفنانة المغربية أثارت جدلاً واسعًا بعد تنظيمها حفلًا فاخرًا بمناسبة طلاقها من زوجها الثاني، وسط الزغاريد والرقص والغناء. وقد أقيم الحفل على متن يخت فخم، وحضره عدد من صديقاتها، بينما غلب اللون الأسود على التفاصيل، من الفستان إلى الكعكة والديكورات، تعبيرًا منها عن "القوة والواقعية".

مشهد غير مألوف اختلط فيه التعبير عن الحرية برغبة في الظهور، وفتح بابًا واسعًا للنقاش حول ما إذا كان الطلاق يستحق الاحتفال، أم أنه لحظة تأمل لا تصلح لأن تكون عرضًا على منصات التواصل.

الاحتفال جاء بعد أشهر من إنجابها توأمًا، ما أثار موجة انتقادات حادة. ورغم وجود بعض المتعاطفين، إلا أن معظم التعليقات اتسمت بالرفض، معتبرين الحفل مبالغة غير لائقة، ورسالة سلبية في مجتمع يعاني من اختلال.