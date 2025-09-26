جريمة هزت الكويت.. الإعدام لخادمة وضعت طفلا في الغسالة

طفل داخل غسالة... جريمة هزّت الكويت وأشعلت الرأي العام.

حُكم بالإعدام على خادمة فلبينية، بعد ارتكابها فعلًا يصعب على العقل تصديقه أو تخيله.

أخبار ذات علاقة فهد البناي ينفي توقيفه من الداخلية الكويتية بتهمة حيازة مواد مُخدرة

رضيع لم يتجاوز عامه الأول، وُضع حيًّا داخل غسالة ملابس.

ضغطة زر، دوران بلا رحمة، ثم سكوت مرعب.

هكذا طُويت صفحة حياة صغيرة، في مشهد لم تحتمله حتى أوراق التحقيق.

وقعت الجريمة في ديسمبر من عام 2024، داخل منزل الأسرة، حين استيقظ الوالدان على صرخات طفلهما الأخيرة.

حملوه بين أذرعهم المذعورة، وهرعوا به إلى المستشفى. لكن الموت كان أسرع.

أخبار ذات علاقة تفاصيل رحلة الفنانة الكويتية حياة الفهد العلاجية إلى بريطانيا

في أقل من ساعتين، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمة، التي لم تبدِ ندمًا يُذكر.

وأمام المحكمة، عرضت النيابة العامة تفاصيل الجريمة، مؤكدة أن الدافع كان تافهًا. رغبتها في التخلص من أعباء العمل المنزلي.