بعد ساعات فقط من تأكيد الجيش الإسرائيلي استهدافه قائداً كبيراً في حزب الله بجنوب لبنان.

أعلن الجيش الإسرائيلي عن حدوث انفجار وسط تل أبيب "ناجم عن هجوم بطائرة مسيرة"، مشيراً إلى أنه "لم يطلق صفارات الإنذار".

بينما تبنّت جماعة الحوثي ما وصفتها بأنها "عملية نوعية سيتم الإعلان عن تفاصيلها استهدفت تل أبيب في فلسطين المحتلة"، وذلك على لسان المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية يحيى سريع، في منشور على منصة إكس.

بيان الجيش الإسرائيلي ذكر أن "سلاح الجو تعرف على المسيرة التي استهدفت مدينة تل أبيب، والتي أكد أنه لم يتم اعتراضها بسبب "خطأ بشري".

وأشار البيان إلى أن "القوّات الجوّية زادت دوريّاتها من أجل حماية المجال الجوّي الإسرائيلي".

فيما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، إن الانفجار الذي وقع في تل أبيب، ناجم عن سقوط هدف جوي".

مقاطع مصورة لموقع الانفجار أظهرت أضراراً في مبنى قريب منه ومجاور للقنصلية الأمريكية، بينما أكدت خدمة الإسعاف الإسرائيلية وقوع قتيل بأحد المباني السكنية القريبة من الانفجار وإصابة آخرين بإصابات طفيفة.

وكشفت الشرطة العثور على جثة رجل في شقة قريبة من موقع الانفجار، مؤكدةً أن التحقيقات جارية في ملابسات الحادث، فيما أعلن الجيش الأمريكي أنه قام "باعتراض أربع مسيرات كانت في طريقها إلى إسرائيل".

ونفت وزارة الخارجية الأمريكية، تعرض مبنى فرع السفارة الأمريكية في تل أبيب إلى أي ضرر، أو أي إصابات بين موظفيها سواء الأمريكيين أو المحليين.

وجاء في بيان صادر عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "نحن على علم بوقوع انفجار بالقرب من مكتب فرع السفارة الأمريكية، دون وقوع أي ضرر".