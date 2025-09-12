"معطر أم مطهر"؟.. شاحنة تثير موجة من الجدل والاستغراب في مصر

أثار مقطع فيديو لشاحنة خدمات غير مألوفة الشكل ترش رذاذاً في أجواء العاصمة الاسرية الجديدة بالقاهرة، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وتفاعل الكثيرون مع الفيديو بين من رأى أنها خطوة جيدة تعكس اهتمام الحكومة بأدق التفاصيل لتكون شوارع العاصمة نظيفة ومعطرة.

فيما انتقد آخرون المشهد باعتباره تكاليف باهظة على الدولة، معتبرين أنه كان من الأولى والأجدى توجيه هذه النفقات نحو مجالات أهم مثل الصحة والتعليم.

ونفى مسؤول رسمي صحة ما تم تداوله من أنباء على مواقع التواصل، موضحا حقيقة المقطع، وقال المتحدث الرسمي باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية العميد خالد الحسيني في تصريحات صحفية، إن الشاحنة الظاهرة بالفيديو تقوم برش مبيدات قاتلة للحشرات ومطهرات ذات رائحة طيبة، لكنها ليست مواد معطرة للجو كما أشيع.

وأكد المسؤول أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة تتعاقد مع أفضل شركات النظافة التي تستخدم أفضل وأحدث التقنيات للحفاظ على المظهر الحضاري للعاصمة الجديدة.