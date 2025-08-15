تكتيك غير مألوف.. "أشباح" روسيا تدب الرعب في صفوف القوات الأوكرانية

في مشهد جديد من الحرب الروسية الأوكرانية.. كشفت تقارير بريطانية عن تكتيك روسي غير مألوف بدأ يثير الرعب في صفوف القوات الأوكرانية.

فبدلاً من الجنود بالزي العسكري بدأت موسكو بإرسال عناصرها متنكرين بملابس مدنية يتسللون إلى قلب المدن الحيوية مثل "بوكروفسك" في "دونيتسك" متخفّين وسط السكان وكأنهم جزء من الحياة اليومية.

"بوكروفسك" التي تُعد مركزاً لوجستياً رئيساً ومعقلاً مهماً لصد الهجمات الروسية تحوّلت مؤخراً إلى ساحة حرب من نوع جديد، إذ لم يعد الخطر يأتي فقط من الطائرات المسيرة بل من جنود روس يختبئون في المنازل المهجورة أو حتى يرتدون الزي الأوكراني الرسمي في محاولة لخلط الأوراق وإرباك الدفاعات.

صور ومقاطع فيديو نشرتها صحيفة التليغراف تظهر رجالاً بملابس مدنية يخرجون من منازل وسط المدينة مرفقة بتحذيرات "انتبهوا.. هؤلاء روس".

يقول إيليا بيترينا قائد في القوات الأوكرانية للصحيفة: "إنهم لا يهاجمون فقط بل يبثون شائعات بين السكان، مثل أن 500 جندي روسي دخلوا المدينة لدفع المدنيين للتوقف عن دعمنا".

تقرير "التليغراف" يشير إلى أن هؤلاء المتسللين وهم في الغالب من وحدات الاستطلاع والقوات الخاصة الروسية يتحركون في مجموعات صغيرة ويعتمدون على الطقس السيئ لتفادي الطائرات المسيّرة.. أحدهم وُجد مرتدياً قميص هيئة البريد الأوكرانية في مشهد يختصر مدى خطورة القدرة على التخفي.

حتى المدنيون أصبحوا جزءاً من المعركة، ففي إحدى اللقطات تظهر امرأة مسنّة تمسك بعصاها فيما تفتح بوابة منزل لتمر منه طائرة مسيّرة أوكرانية تستهدف داخله جنوداً روساً مختبئين.

لكن وجود هؤلاء "الأشباح" يعقّد المعركة، إذ يجد الجنود الأوكرانيون أنفسهم في اختبار دائم للتمييز بين الصديق والعدو في مدينة لا يُفرض على سكانها الإخلاء، ما يجعل كل وجه في الشارع لغزاً قد يكون قاتلاً.