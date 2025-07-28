"موقف بطولي".. كلب ينقذ حياة صاحبته من اعتداء مروع

شهدت غابة في منطقة "روكلاند" بولاية ماساتشوستس الأمريكية حادثة مروعة، فقد حاول شاب الاعتداء على امرأة كانت تمشي مع كلبها من نوع "الراعي الأسترالي".

وفي تفاصيل الحادثة اقترب المعتدي من السيدة فجأة بطريقة مخيفة، وبدأ يوجه لها أسئلة غير لائقة قبل أن يمسك بذراعها بقوة ويمنعها من الهروب.

وشعرت المرأة برعب شديد، لكن كلبها لم يتردد في التصرف، فقد قفز الكلب على المعتدي وهاجمه بشراسة، ما اضطُرَ الرجل إلى التراجع وفقد قبضته على المرأة التي تمكنت من الفرار إلى سيارتها.

وفتشت الشرطة المنطقة لكنها لم تعثر على المعتدي حتى الآن، فيما طالبت المجتمع المحلي بالتعاون.

وأثارت الحادثة مخاوف واسعة بشأن الاعتداءات في المناطق المفتوحة، مؤكدين أهمية الحذر والحماية الشخصية.