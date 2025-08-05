ظنّت أنه أرنب.. فأر ضخم يعض سيدة ويدخلها المستشفى (فيديو)

تحولت نزهة هادئة لسيدة في شوارع بوسطن بولاية ماساتشوستس الأمريكية إلى كابوس حي بعدما تعرّضت لعضّة مفاجئة من "فأر ضخم جداً" ظنّت في البداية أنه أرنب.

مين نامغونغ التي تعيش في الولاية روت تفاصيل الحادثة على منصة "تيك توك" حيث قالت إنها كانت تسير بهدوء عندما لمحت حيواناً صغيراً ظنّت في البداية أنه أرنب أليف قبل أن تشعر بعضّة مؤلمة في ساقها وتكتشف الحقيقة الصادمة.

الحادثة دفعتها لتلقي لقاحَي الكزاز وداء الكلب، ولا تزال تعاني من صدمة نفسية رغم تحسن حالتها الجسدية.. روايتها السريعة والمرعبة اجتاحت مواقع التواصل وأثارت جدلاً واسعاً حول تفشي القوارض في بوسطن، وهي مشكلة تؤرق السكان منذ سنوات لكن السلطات بدورها أكدت أنها تكثف جهودها لمكافحة هذه الظاهرة لكن مين كانت واحدة من ضحاياها الجدد.