معجون أسنان وتنويم مغناطيسي وأحمر شفاه وقارورة صودا.. كل هذا وأكثر استخدمته إسرائيل في تصفية خصومها عبر آلة قتل سرية تتمثل بتنفيذ عمليات الاغتيال.. ولكن ما أغرب عمليات الاغتيال التي نفذها الموساد عبر مسيرة امتدت لأكثر من نصف قرن؟

في عام 1972 قتل 11 إسرائيلياً في أولمبياد ميونيخ على يد أعضاء من منظمة أيلول الأسود الفلسطينية، الأمر الذي دفع تل أبيب إلى تبني إستراتيجية أمنية جديدة لا تزال قائمة حتى يومنا هذا وهي تكليف عملاء سرّيين لها بحملة اغتيالات لأهداف محدّدة كان آخرها اغتيال إسماعيل هنية في طهران وفؤاد شكر في لبنان.

وديع حداد أحد مؤسسي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كان هدفا إسرائيلياً مباشراً في سبعينيات القرن الماضي، اغتالته تل أبيب العام 1978 عبر معجون أسنان، إذ استبدل عميل من الموساد كان مقرباً من محيط حداد معجون الأسنان الخاص به إلى أنبوب مماثل ممزوج بمادة سامة عمل مختبر سري بالقرب من تل أبيب على تطويرها.

في عام 1968 أقدم الموساد على عملية وظف خلالها الموساد طبيبا نفسيا سويدي الأصل لغسل دماغ أسير فلسطيني لقتل ياسر عرفات ليختار الطبيب السجين المناسب وقضى 3 أشهر في تنويمه مغناطيسيا وأخذ يردد عليه جملة "عرفات فاسد. يجب إزاحته" وفي العام 1968 هرَب فريق من الموساد السجين عبر نهر الأردن حيث كان من المفترض أن يتسلل إلى مقر عرفات ثم انتظروا وبعد 5 ساعات جاءتهم الأخبار أن السجين قد توجه مباشرة إلى مركز للشرطة واتهم الموساد بمحاولة غسل دماغه لتحقق العملية فشلا ذريعا.

هذه المرة كان أحمر الشفاه كان حاضرا، ففي العام 1973 قاد إيهود باراك عملية لقتل محمد يوسف النجار وكمال عدوان وكمال ناصر في بيروت عبر التنكر بزي فتيات مع أحمر شفاه وظلال عيون باللون الأزرق، وملأ صدورهم بجوارب عسكرية، وانتهى الأمر بنجاح عملية الاغتيال.

في عام 1997 قام عميلان في الموساد برش خالد مشعل بمادة سامة في الشارع بالعاصمة الأردنية عمان وإخفاء ذلك من خلال فتح قارورة صودا مخضوضة لإعطاء الانطباع بوقوع حادثة بريئة وهم ما تم بالفعل قبل أن تكتشف السلطات الأردنية العملية، وتنقذ حياة مشعل عبر جلب الترياق من تل أبيب بعد عملية دبلوماسية.

الموساد نفذ 800 عملية اغتيال في العقد الماضي فقط، وفق كتاب للصحفي الإسرائيلي رونين بيرغمان الذي كشف أبعاداً أخرى غريبة في طرق تنفيذ عمليات الاغتيال التي تنفذها تل أبيب، متحدثا عن جواسيس "بنكهة هوليوودية" جندوا لتنفيذ عمليات الاغتيال.