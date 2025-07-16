صورة لكلاب نشرت على إنستغرام تكلف صاحبتها 50 ألف دولار (فيديو)

في حادثة غريبة خسرت سيدة أسترالية تدير شركة صغيرة تُدعى "Pilates World Australia" مبلغًا ضخمًا قُدّر بـ50 ألف دولار ..فقط بسبب صورة نشرتها لكلابها على إنستغرام وفقًا لصحيفة ديلي ميل.

روتشيل ماريناتو صُدمت عندما تلقت إشعارًا من شركة Meta يفيد بتعليق حساباتها نهائيًّا بدعوى "مخالفة إرشادات المجتمع المتعلقة باستغلال الأطفال".

الخطأ الفادح ارتكبه نظام الذكاء الاصطناعي التابع لإنستغرام والذي خلط بين صورة الكلاب وصورة أطفال رغم إرسالها 22 استئنافًا لم تتلق ماريناتو أي رد بشري واضطرت إلى دفع مبلغ لطرف ثالث لاستعادة حساباتها.

خلال ثلاثة أسابيع من التجميد انخفضت مبيعاتها بنسبة 75% "كل شيء توقف فجأة" تقول ماريناتو مؤكدة أن التواصل الاجتماعي هو شريان الحياة لشركتها.. وتابعت "كان اتهامًا مقززًا والذكاء الاصطناعي أخطأ تقدير الموقف تمامًا إنه أمر مخيف".

ورغم الخسائر الفادحة تأمل ماريناتو أن تعود شركتها إلى مسارها لكن بعد هذا الدرس القاسي لم تعد تثق بالتكنولوجيا كما قبل.