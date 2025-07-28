إنذار نهائي وأيام معدودة.. ترامب يبعث رسالة تهديد لبوتين (فيديو إرم)

في تصعيد لافت.. وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنذاراً حادّاً لنظيره الروسي فلاديمير بوتين مُعلناً تقليص المهلة الممنوحة لإنهاء النزاع في أوكرانيا إلى مجرد "10 أو 20 يوماً فقط" مقلّصا مهلة سابقة مدّتها 50 يوما.

لم يعد ترامب يتحدث بلغة الدبلوماسية بل بلغة الإنذارات والعقوبات حيث أوضح خلال تصريحاته من تورنبري في اسكتلندا عقب لقائه برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أنه يشعر بخيبة أمل كبيرة من بوتين.

وأكد أن صبره بدأ ينفد ومهدداً بفرض عقوبات اقتصادية جديدة تشمل رسوماً جمركية بنسبة 100% على الواردات الروسية.

وقال ترامب: "لا أرى أي تقدم على الأرض وليس هناك مبرر للانتظار أكثر.. المهلة تبدأ من اليوم" وأشار إلى أنه لا ينوي الحديث مجدداً مع بوتين ما لم يكن هناك تحوّل جذري.

تصريحات ترامب جاءت في وقت لم تستبعد فيه موسكو إمكانية عقد لقاء بين الرئيسين رغم التوترات، حيث أفاد الكرملين بأن لقاءً قد يجري في الصين خلال سبتمبر حيث سيشارك بوتين في إحياء الذكرى الـ80 لانتهاء الحرب العالمية الثانية.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض أجرى ترامب خمس مكالمات مع بوتين لكنه الآن يبدو أقل رغبة في الحوار وأكثر ميلاً لاستخدام ورقة الضغط الاقتصادي لإنهاء الحرب.. فهل ينجح؟