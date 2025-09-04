هكذا رفض نتنياهو زيارة ماكرون إلى إسرائيل (فيديو إرم)

يجد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نفسه أمام أبواب إسرائيلية مغلقة في وجهه بعد رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلبه بإجراء زيارة "عاجلة" إلى تل أبيب.. فما القصة؟

الرئيس الفرنسي أبدى رغبته في لقاء "وجهاً لوجه" مع نتنياهو لوضع عديد الملفات على طاولة النقاش، إلا أنّ نتنياهو رأى أن "الوقت غير مناسب" والسبب يكمن في اعتزام فرنسا الاعتراف بدولة فلسطينية.

أخبار ذات علاقة هل يتحرك ترامب لوقف مخطط نتنياهو لضم الضفة الغربية؟

بوادر التوتر المتصاعد بين الجانبين بدأت تظهر ملامحها مع توجيه نتنياهو رسالة "شديدة اللهجة" إلى ماكرون، مفادها أن على فرنسا التراجع عن قرار الاعتراف بدولة فلسطينية، وبعد ذلك يمكنه القدوم إلى إسرائيل، إلا أنّ الرئيس الفرنسي رفض.

لم يكن ما سبق ذكره فقط ما تضمنته الرسالة وفقاً لـهيئة البث الإسرائيلية.. بل أن نتنياهو حمَّل باريس مسؤولية ما وصفه بـ" تشجيع حماس على التمسك بمواقفها خلال مفاوضات صفقة التبادل، ووصف نتنياهو سياسة فرنسا بأنها تمنح حماس مكافأة على "الإرهاب"، بحسب وصفه.

"الإليزيه"، وقتها، رفع من وتيرة رده على اتهامات نتنياهو، ووصف تصريحاته بـ"الحقيرة"، وبأنها "تحليلات مغلوطة، ولن تمرّ مرور الكرام"..

هل ستبقى أبواب تل أبيب مغلقة أمام ماكرون أم أن طلب زيارته سيلقى قبولاً ولو بعد حين؟