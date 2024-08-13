على خطى حفل الافتتاح.. حفل ختام الأولمبياد يثير بعضًا من الجدل وتحديد ظهور هذا الكائن.

المسافر الذهبي أو كائن الشر أثار جدلاً بين رواد مواقع التواصل بعد استخدامه في الحفل، إذ هاجم عدد من الجماهير إصرار فرنسا على استخدام الكائنات الغريبة والرسائل المشبوهة خلال عروضها التي ابتعدت عن الرياضة.

الكائن الغريب كان مغطى بالأشواك والذهب، ووصف من قبل البعض بأنه كائن يعبر عن الشر، ولم يكن مريحًا في مظهره، خاصة في حفل من المفترض أن يكون مبهجًا، لكن اللجنة المنظمة فسّرت ظهور هذا الكائن الغريب.

الشخصية مستوحاة وفق اللجنة المنظمة من مراجع التراث التاريخي لفرنسا، وهو تمثال برونزي مذهّب تم صبه في العام 1836، ويمثل هذا التمثال المجازي الحرية، ويعلو عمود يوليو الواقع وسط ساحة الباستيل في باريس.

الإلهام الآخر، وفق المديرين الفنيين للحفل، هو كبسولة الرحالة الذهبي، وهي كبسولة تم إطلاقها إلى الفضاء، في العام 1977، بواسطة مركبة الفضاء الأمريكية "فويجر" والذي ألهم عنوان الحفل واسم الشخصية.

هذه الكبسولة احتوت على سجل ذهبي كان وظيفتها أن تكون بمثابة رسالة زمنية في الفضاء بين النجوم، وأرفقت معها تحيات الحضارة الإنسانية، وتم صنعها في فرنسا.