نهاية مأساوية لملكة جمال روسيا بعد 4 أشهر من زفافها (فيديو)

في حادث مأساوي ومروع ودّعت روسيا ملكة جمالها السابقة والمتأهلة لمسابقة ملكة جمال الكون كسينيا ألكسندروفا (30 عاماً) بعد صراع استمر أكثر من شهر داخل غيبوبة عميقة.. و وفقاً لصحيفة نيويورك بوست كانت بداية الحادث في الخامس من يوليو حينما كانت كسينيا تستقل سيارة "بورش باناميرا" الفاخرة برفقة زوجها على أحد الطرق السريعة قبل أن يظهر أيل ضخم فجأة ويقفز أمام السيارة.. الاصطدام كان عنيفاً إذ حطَّم الزجاج الأمامي واخترق المقصورة ليصيب رأس كسينيا إصابة قاتلة بينما نجا زوجها بأعجوبة.

لحظة الحادث لم تستغرق سوى ثانية واحدة كما يروي الزوج مؤكدًا أنه لم يجد أي فرصة للنجاة والمشهد كان داميًا وصادمًا إذ غطّت الدماء المكان فيما نقلت كسينيا إلى المستشفى حيث دخلت في غيبوبة طويلة انتهت بوفاتها في الـ15 من أغسطس.. وما زاد مأساوية الحادث أن كسينيا كانت عروسًا جديدة إذ لم يمضِ على زواجها سوى أربعة أشهر فقط.