النيابة الفرنسية تُصعّد ضد حكيمي بسبب تهمة الاغتصاب (فيديو إرم)

النجم المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، يواجه لحظة حاسمة في مسيرته، بعد مطالبة النيابة العامة الفرنسية بإحالته إلى المحكمة الجنائية بتهمة الاغتصاب.

القضية تعود إلى فبراير 2023، حين اتهمته امرأة تبلغ من العمر 24 عاما بالاعتداء عليها في منزله، بينما كان وحده دون زوجته وأطفاله.

المدعية قالت إنها تعرّفت عليه عبر إنستغرام، وزعمت أنه اعتدى عليها رغم مقاومتها، قبل أن تهرب وتبلغ الشرطة. النيابة وقّعت لائحة اتهام تطالب بمحاكمته، وقد يواجه حكيمي عقوبة تصل إلى 15 عامًا من السجن في حال الإدانة.

من جانبه، ينفي حكيمي كل التهم، ويعتبرها محاولة ابتزاز، مشيرا إلى أنه تقدم بشكوى مضادة. محاميته وصفت قرار الإحالة بأنه "غير منطقي"، مؤكدة وجود "ثغرات كبيرة" في رواية المدعية، مدعومة بتقارير نفسية.

المعركة القضائية مستمرة، والقرار النهائي سيحدد مسار نجم مغربي لطالما تصدر عناوين المجد واليوم يواجه أخطر اختبار.