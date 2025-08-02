"أوريشنيك" يدخل الخدمة.. ماذا نعرف عن صاروخ بوتين الخارق؟

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمراً للقوات المسلحة بالبدء في إنتاج الصاروخ الباليستي الخارق "أوريشنيك".

وجّه بوتين الخبراء العسكريين بتحديد مواضع نشر المنظومة الصاروخية في بيلاروسيا ووضع خبراء الدولتين بالفعل خطة نشر المنظومة الصاروخية.

ينتمي للصواريخ متوسطة المدى الخارقة لسرعة الصوت، وهو قادر على التحليق لمسافة تتراوح بين 500 و5500 كيلومتر.

يمكن للصاروخ الروسي الباليستي حمل رؤوس حربية تقليدية أو نووية متعددة، محصنة ضد الاعتراض وبمقدوره وصول كامل أوروبا.

الرؤوس الحربية المتعددة التي يحملها الصاروخ تنطلق نحو هدفها بسرعات تصل إلى 10 ماخ متخطية سرعة الصوت.

وقال الرئيس الروسي إن استخدام بعض تلك الرؤوس الحربية في ضربة تقليدية واحدة قد يكون مدمراً كهجوم نووي.