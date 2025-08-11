صدمة تهز إسرائيل.. عبارة تضامنٍ مع غزّة على حائط المبكى (فيديو إرم)

في قلب أحد أقدس المواقع الدينية لليهود، فجّرت عبارة "هناك محرقة في غزة" صدمة واسعة بعد أن كُتبت على حائط المبكى في القدس الشرقية المحتلة، في إشارة دامغة إلى الحرب المستمرة في غزة منذ 22 شهرًا.

الشرطة الإسرائيلية نشرت صورة للعبارة المكتوبة باللون الأسود، وأعلنت عن توقيف مشتبه به يبلغ من العمر 27 عامًا.

ردود الفعل جاءت غاضبة. الحاخام شموئيل رابينوفيتش Shmuel Rabinovitchوصف الفعل بأنه "تدنيس لمكان مقدس"، فيما توعّد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير برد "بسرعة البرق".

وزير المالية سموتريتش اعتبر أن من كتب العبارة "نسي ما يعنيه أن يكون يهوديًا"، بينما وصف بيني غانتس الحادثة بأنها "جريمة ضد الشعب اليهودي بأسره".