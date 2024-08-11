الرد الإيراني على إسرائيل قد يستمر من 3 إلى 4 أيام وسيكون على حين غرة.. هذا ما كشف عنه عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أحمد أردستاني خلال مقابلة صحفية.

أردستاني أكد أن طهران مستعدة بالتأكيد لعواقب مثل هذا الهجوم، وستكون مستعدة لأي تطورات لاحقة.

سيتم تنفيذ إراقة الدماء وفق وصفه للانتقام لمقتل إسماعيل هنية، مشددا أن الردّ الإيراني سيكون حاسمًا ولا شك في ذلك.

أما عن إطالة أمد الردّ وجعل إسرائيل تنتظره فهذا وفق المسؤول الإيراني كان في صالح طهران لأن تل أبيب تشعر كل ليلة أنها في طيّ النسيان واعتماد سياسة الصبر والانتظار هو جزء من عملية الانتقام لإيران.

خبراء قالوا إن الحرب النفسية هي جزء من الإستراتيجية الإيرانية، إذ أشار الخبير بالشؤون الإيرانية في جامعة تل أبيب ديفيد ميناشري إلى أن إسرائيل ليست جيدة في لعبة الصبر مثل إيران، لذلك سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت ستتصرف أولًا من الواضح أن إيران تكسب الحرب النفسية في الوقت الحالي.