دهسُ المشجعين داخل الحفل، ومهاجمةُ المحتشدين خارجه بالسواطير والسكاكين، اعتراف للمشتبه به الرئيسي بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي على حفل تايلور سويفت في فيينا، ذكر فيه تفاصيل الخطة التي كانت ستستهدف حفلا كان من المقرر إقامته أمام أكثر من 150 ألف شخص.

إنه مواطن نمساوي يبلغ من العمر 19 عامًا، وقد أدى مؤخرًا قسم الولاء لداعش عبر الإنترنت، ليباشر بعدها بتصنيع قنبلة تم العثور عليها إلى جانب مواد كيميائية سرقها من مكان عمله السابق في شركة لتصنيع المعادن وأجهزة إلكترونية بعد مداهمة منزله، حيث قالت الشرطة أيضًا إنها ألقت القبض على مشتبه آخر من أصول تركية وكرواتية يبلغ من العمر 17 عامًا فقط بحسب صحيفة تلغراف التي أشارت إلى أنه قد بدأ بالعمل في مكان قرب مكان إقامة الحفل قبل أيام.

وتأتي هذه التفاصيل بعد تحرك السلطات المحلية عقب تلقيها معلومات من جهاز الخدمة السرية الأمريكي حول وجود خلية إرهابية مشتبه بها، وإصدارها قرارًا بإلغاء 3 حفلات لتايلور سويفت، مما دفع وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر إلى انتقاد حقيقة أن البلاد اضطرت إلى الاعتماد على الاستخبارات الأجنبية لإحباط المؤامرة الإرهابية، بسبب عدم امتلاك الوسائل القانونية لمراقبة خدمات المراسلة التي يتواصل من خلالها المجرمون.