وداعا لزحام السير.. شركة بولندية تطرح دراجة هوائية بمحرك نفاث (فيديو إرم)

تطير بواسطتها إلى عملك أو منزلك مختصرا الوقت والجهد، دراجة هوائية تُطرح في الأسواق بعدما كانت مجرد مشروع تعمل عليه شركة بولندية تدعى "فولونوت".

تحدث كثيرون عن أن المقاطع مولدة بالذكاء الاصطناعي، إلا أن الشركة أكدت بأن المنتج بات جاهزا للبيع، فماذا نعرف عن هذا الاختراع، كيف يعمل وكم سعره؟.

ستنتج الشركة عددا محدودا منها، بسعر أولي قدره 880 ألف دولار، تستطيع الدراجة التي تتسع لشخص واحد الطيران بسرعة 124 ميلا في الساعة أي 200 كم في الساعة كحد أقصى، تعمل بمحرك نفاث، بمساعدة حاسوب طيران يعزز نظام التحليق التلقائي، وهي أخف وزنا بسبع مرات من الدراجات النارية التقليدية، تبلغ مدة الطيران فيها 10 دقائق كحد أقصى، وتزيد أو تنقص تبعا لكتلة السائق، فهي قادرة على حمل ما يصل إلى 95 كجم كوزن للراكب.