ماكرون يقلد ميا خليفة وسام الشرف.. ما حقيقة الصورة؟ (فيديو)

انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقلد نجمة الأفلام الإباحية السابقة ميا خليفة ويمنحها وسام جوقة الشرف.

وحصدت الصورة آلاف الإعجابات والمشاركات، لكن الحقيقة مختلفة تماما.

وكشف تحقيق أجرته وسائل إعلام مختصة أن الصورة ملفقة ومنشأة بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي، وأن مصدر الصورة هو موقع ساخر يُدعى "Pediavenir"، معروف بنشر محتوى خيالي وترفيهي لا يُؤخذ على محمل الجد.

ووسام جوقة الشرف هو أرفع وسام وطني في فرنسا يُمنح فقط تقديرا لإنجازات مدنية وعسكرية حقيقية، ولا علاقة له بهذا الادعاء الزائف.

ولم تصدر السلطات الفرنسية وموقع الوسام الرسمي أي تصريح يدعم هذا الخبر، مما يؤكد أنه مجرد خدعة إلكترونية تستغل الذكاء الاصطناعي لنشر معلومات مضللة.