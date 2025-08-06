ترامب من سطح البيت الأبيض: "أبني صواريخ نووية" (فيديو إرم)

مزاح أم تلميح صادم لما هو قادم..

من على سطح البيت الأبيض، ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مشهد غير معتاد، ليثير موجة تفاعل واسعة على مواقع التواصل.

ترامب تجول فوق القاعة المخصصة للمؤتمرات، برفقة مهندس معماري، وفي لحظة، توجه للصحفيين الذين كانوا في الأسفل قائلاً "سأقوم بنزهة قصيرة فقط.. إنها مفيدة لصحتكم!"

لكن المفاجأة جاءت عندما سأله أحد الصحفيين "ماذا تبني؟"ليجيب ترامب، بصوته المرتفع "صواريخ نووية".

المشهد انتشر على مواقع التواصل وطرح تساؤلات حول نوايا ترامب وتوقيته.

تصريحه أثار الجدل هل كان يمزح؟ أم هي رسالة مبطنة؟ أم مجرد استعراض إعلامي جديد؟