الدوري الإنجليزي.. رمية تماس تتحول إلى فضيحة عنصرية (فيديو إرم)

في افتتاح مثير للدوري الإنجليزي، طغت العنصرية على الأهداف، والضحية: أنطوان سيمينيو.

خلال مباراة ليفربول وبورنموث على ملعب أنفيلد، تعرّض نجم بورنموث لهجوم عنصري من أحد المشجعين الجالسين في مقاعد ذوي الاحتياجات الخاصة.

الحادثة وقعت أثناء تنفيذ سيمينيو لرمية تماس، حيث تلفّظ المشجع بعبارات مسيئة، ثم بصق العلكة باتجاه اللاعب.

سيمينيو توقف لحظة، وحاول التحقق مما سمعه، ليرد المشجع بعصبية أكبر. أوقف الحكم اللقاء، وتدخلت الجهات المختصة لإخراج المتهم.

رغم الواقعة، عاد سيمينيو بقوة ليسجل هدفين، ويقود فريقه لأداء مشرّف. تلقى دعمًا واسعًا من ناديه ومن مسؤولي ليفربول، في موقف يُعيد تسليط الضوء على آفة العنصرية في الملاعب، وضرورة محاربتها بكل حزم.