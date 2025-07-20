لدغة أفعى أم سكتة قلبية؟ وفاة فلسطيني قبل زفافه بساعات

ضجت مواقع التواصل بخبر وفاة الشاب الفلسطيني عدي ضمرة (33 عامًا) الذي توفي قبل موعد زفافه بساعات في بلدة بروقين غرب مدينة سلفيت الفلسطينية.

قالت الروايات التي تم تداولها على المنصات، إن الشاب، الذي كان من ذوي الإعاقة السمعية الكاملة، قد مات بسبب لدغة "أفعى فلسطين القاتلة" وهو الأمر الذي نفاه شقيقه في تصريحات صحفية بينما أكد أن عدي لم يكن يعاني أي مشكلات صحية مزمنة.

وبينما لم تُعلن نتائج التشريح الرسمي بعد، فإن العائلة تتابع الأمر مع الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة فيما تشير التقديرات الأولية إلى حدوث سكتة قلبية مفاجئة.