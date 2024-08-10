في هجوم غير مسبوق.. مليشيا حزب الله تطلق عشرات المسيّرات نحو إسرائيل في الوقت الذي وصف الإعلام العبري الهجوم بأنه الأكبر بالمسيرات منذ أشهر.



المسيرات انطلقت نحو الجولان والجليل وفق الإعلام العبري، إذ تخطت مسيرها إلى ما بعد صفد ولأول مرة تدوي صافرات الإنذار في أكثر من 30 مستوطنة إسرائيلية في الجليل الغربي والأعلى وصولا إلى مشارف طبريا شرقاً، وفي عمق أكثر من 20 كيلومتراً.

كما تحدث الإعلام العبري عن سماع دوي انفجارات واندلاع حرائق بعد الهجوم الواسع بالطائرات المسيرة والصواريخ إضافة إلى إعلان مركز الطوارئ في الشمال الإسرائيلي نشوب 5 حرائق في مناطق متفرقة من الجليل والجولان.



عدد من الطائرات المسيرة انفجرت في مهبط "روش بينا" قرب صفد، بينما تعاملت نجمة داوود الحمراء مع 5 إصابات خطيرة.



حزب الله تبنى في بيان له استهدافه قاعدة إسرائيلية عسكرية بسرب من المسيرات ردا على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه الجيش الإسرائيلي في صيدا معلنا استهداف أماكن ‏تموضع ضباط وجنود إسرائيليين وإلحاق إصابات بشكل مباشر ومؤكدة.‏