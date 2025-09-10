رائحة الموت تكشف السر.. جثة داخل سيارة تعود لنجم راب أمريكي (فيديو إرم)

تحول موقف سيارات في هوليوود إلى مسرح كارثي، عندما استشعرت الشرطة الأمريكية رائحة كريهة تنبعث من سيارة تسلا مسجلة باسم نجم الراب الصاعد D4vd، ما دفعهم للفحص والتحقق من جريمة مروعة.

أخبار ذات علاقة البيت الأبيض ينتقد التغطية الإعلامية لجريمة قتل لاجئة أوكرانية

عند الفتح، وُجد جسم متحلل ملفوف داخل حقيبة في صندوق السيارة، ولم تُحدد هويته بعد، إلا أن السلطات رجحت أن تكون امرأة، تميزت بقامة صغيرة وشعر خشن، وكانت ترتدي سراويل ضيقة سوداء، وسوارا أصفر، إذ إن السيارة، التي لم تُسرق ويُعتقد بأنها مهجورة، مسجلة باسم David Anthony Burke، المعروف فنيا بـD4vd، والذي أكد من خلال ممثله أنه على علم بالواقعة ويتعاون مع السلطات، رغم استمراره في جولته العالمية دون تعليق علني حتى الآن.

و يواصل مغني الراب مشاركة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة للترويج لألبومه الجديد، لكنه لم يشر إلى هذه الحادثة.