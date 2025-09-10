logo
رائحة الموت تكشف السر.. جثة داخل سيارة تعود لنجم راب أمريكي
فيديو

رائحة الموت تكشف السر.. جثة داخل سيارة تعود لنجم راب أمريكي (فيديو إرم)

هاني رعد
هاني رعد

تحول موقف سيارات في هوليوود إلى مسرح كارثي، عندما استشعرت الشرطة الأمريكية رائحة كريهة تنبعث من سيارة تسلا مسجلة باسم نجم الراب الصاعد D4vd، ما دفعهم للفحص والتحقق من جريمة مروعة.

أخبار ذات علاقة

السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت

البيت الأبيض ينتقد التغطية الإعلامية لجريمة قتل لاجئة أوكرانية

 عند الفتح، وُجد جسم متحلل ملفوف داخل حقيبة في صندوق السيارة، ولم تُحدد هويته بعد، إلا أن السلطات رجحت أن تكون امرأة، تميزت بقامة صغيرة وشعر خشن، وكانت ترتدي سراويل ضيقة سوداء، وسوارا أصفر، إذ إن السيارة، التي لم تُسرق ويُعتقد بأنها مهجورة، مسجلة باسم David Anthony Burke، المعروف فنيا بـD4vd، والذي أكد من خلال ممثله أنه على علم بالواقعة ويتعاون مع السلطات، رغم استمراره في جولته العالمية دون تعليق علني حتى الآن.

و يواصل مغني الراب مشاركة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة للترويج لألبومه الجديد، لكنه لم يشر إلى هذه الحادثة.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC