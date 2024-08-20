إضاعة جزء من جمجمة مريض في أمريكا.. كيف ذلك؟

المريض يدعى فرناندو كلاستر تم تشخيص إصابته بنزيف داخل الدماغ في مستشفى جامعة إيموري في ميدتاون بأتلانتا.

الأطباء في المستشفى أزالوا جزءًا من جمجمة الرجل بلغت أبعاده حوالي (11.9 سنتيمتر في 14.9 سنتيمتر) لتقليل الضغط على الدماغ.

بعد الشفاء كان من المقرر أن يقوم الأطباء بإعادة زرع شريحة العظم لكن أثناء التحضير لعملية ترميم الجمجمة لم يتمكن موظفو المستشفى من التعرف على القطعة العظمية التي تنتمي إلى كلاستر الأمر الذي أجبره على تركيب شريحة بلاستيكية على نفقة الخاصة ورفع دعوى قضائية بعد ذلك ضد المستشفى.

الدعوى ذكرت أنه نتيجة لإهمال المستشفى أُصيب كلاستر بعدوى في القطعة الاصطناعية ما استلزم إجراء عملية جراحية إضافية.

بلغ إجمالي النفقات الطبية للزوجين أكثر من 146,800 دولار وفقًا للشكوى.