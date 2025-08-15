سعر التين الشوكي يتسبب بجريمة هزت الشارع المصري

طعنة في القلب بسبب خلاف على سعر فاكهة، كانت كفيلة بإنهاء حياة شاب في ريعان شبابه، وإشعال موجة غضب في الشارع المصري.

ففي مدينة "بني مزار" بمحافظة المنيا، تحوّل نقاش بسيط بين شاب يبلغ من العمر 28 عامًا، وأحد بائعي التين الشوكي، إلى شجار حاد انتهى بجريمة قتل مروعة.

البائع استلّ سكينًا وطعن الشاب طعنة نافذة أمام المارة، ليسقط قتيلاً على الفور، ووثق كاميرات المراقبة لحظة وقوع الجريمة.

وانتشر فيديو الجريمة بسرعة البرق على مواقع التواصل لتتحرك الشرطة سريعًا وتقبض على الجاني، خلال وقت قصير، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.

ونُقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى "بني مزار"، فيما قررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة القتل العمد.