حلّقت فوق الجمهور.. كاتي بيري تواجه لحظة انزلاق مرعبة

شهد حفل كاتي بيري الأخير في سان فرانسيسكو لحظة مرعبة، عندما تعرض المجسم الطائر الذي كانت معلقة عليه لعطل مفاجئ أثناء أداء أغنيتها "Roar".

اهتز الهيكل وانخفض بسرعة؛ ما أثار ذهول الجمهور وصرخاتهم خوفًا على حياة المغنية.

رغم الارتباك، أظهرت كاتي تماسكًا مذهلًا، حيث تمكنت من التشبث بالمجسم واستعادَت توازنها سريعًا لتكمل العرض دون توقف، وسط تصفيق الحاضرين.

هذه ليست الحادثة الأولى في جولتها العالمية "Lifetimes Tour"، حيث سبق وتعرضت لمواقف خطيرة أخرى.

وانتشرت مقاطع الفيديو على منصات التواصل؛ ما أثار جدلًا واسعًا حول سلامة استخدام الدعامات الطائرة في العروض.