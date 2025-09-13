أطلت من الجدار.. يد مرعبة تفاجئ سائحاً في أحد الفنادق (فيديو إرم)

أثارت لقطات صُوِّرت داخل أحد الفنادق في إسبانيا حالة من الجدل، بعدما أظهرت مشهدا أقرب إلى أفلام الرعب؛ إذ ظهر مخلوق مكسوّ بالفرو يمد يده من خلف صنبور الحمّام في غرفة أحد النزلاء.

في المقطع القصير، بدت كفّ مغطاة بالفرو تخرج من نقطة اتصال الصنبور، فيما أرفق صاحب الفيديو تعليقا ساخرا جاء فيه: "هناك شخص في حمّامي".

المقطع أثار موجة من التفاعل؛ إذ قارن كثير من المستخدمين ذلك المخلوق بحيوان الراكون، فيما انقسمت الآراء "بين من اعتبره خدعة أو تعديلا رقميا، وبين من رأى إمكانية تسلل بعض الحيوانات عبر الفتحات المرتبطة بالسباكة".

جدير بالذكر أنّ حوادث مشابهة وقعت في إسبانيا من قبل؛ إذ عُثر مؤخرا على عنكبوت ضخم من نوع "الرُتَيْلا" على جدار حمّام في منزل بجزيرة مايوركا، كما ظهرت أفعى في مرحاض أحد المنازل بمدينة أليكانتي.