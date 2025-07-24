احتجاجات غير مسبوقة في إسرائيل ضد "حرب التجويع" في غزة (فيديو إرم)

بمشاركة مئات النشطاء الإسرائيليين وفلسطينيي الداخل حركة "نقف معا - عومديم بياحد" تنظم مسيرة إسرائيلية احتجاجًا على "حرب التجويع" التي يتعرض لها سكان قطاع غزة..

في بيان نشرته الحركة على صفحتها في "فيسبوك"، أكدت أن غالبية الجمهور الإسرائيلي يدعم وقف إطلاق النار وإنجاز صفقة تبادل، قائلة: "لا مزيد من الحصار، ولا القصف، ولا هذا المستوى غير المعقول من المعاناة" حيث تُظهر المقاطع والصور كيف حمل المشاركون أكياس الطحين في مشهد تمثيلي يعكس معاناة الأهالي الذين يصطفون يوميًا للحصول على المساعدات..



الصور التي رافقت المسيرة عرضت ضحايا الجوع من الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما تكذبه الرواية الرسمية الإسرائيلية التي تلقي باللوم على حركة حماس متهمة إياها بسرقة شاحنات المساعدات، وإلى جانب تلك المسيرة قامت الحركة بتنظيم احتجاجات أمام بعض مقرات وسائل الإعلام الإسرائيلية واعتبر المحتجون أن التعتيم الإعلامي يشكل خطرا على الرهائن وطالبوا المذيعين بالرد على تساؤلاتهم حول سبب عدم نقل الواقع كما هو.