الأوضاع في بنغلاديش تنفجر مجددًا في مشهد دموي أدى إلى قتل ما لا يقل عن 93 شخصًا، وأصيب المئات في اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة.

الأزمة تعود بعد مطالبة المحتجين الذين يتزايد عددهم بشكل هائل باستقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد.

الشرطة لم تتوان عن استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق الحشود الغاضبة ما فاقم من حدة التوتر.. وفي استجابة للأحداث فرضت الحكومة حظر تجوال غير محدد في جميع أنحاء البلاد بدءًا من الساعة السادسة مساءً، وهو قرار لم يُتخذ من قبل خلال هذه الاحتجاجات التي بدأت في يوليو الماضي، بالإضافة إلى ذلك أعلنت الحكومة عن عطلة عامة مدتها ثلاثة أيام.

الاحتجاجات لم تقتصر على الشوارع فقط، بل استهدفت المظاهرات مراكز الشرطة ومقار الحزب الحاكم، ما أدى إلى اندلاع أعمال عنف في مختلف أنحاء بنغلاديش ذات الـ170 مليون نسمة.

في العاصمة داكا قُتل خمسة أشخاص على الأقل، وأصيب العديد في اشتباكات متفرقة، بينما لقي اثنان من عمال البناء حتفهما في منطقة مونشيغانج.

وفي تطور آخر، شهدت منطقة بابنا اشتباكات دموية أسفرت عن قتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسين آخرين، كما قُتل ثلاثة آخرون في أعمال عنف في منطقة بوغرا، و30 آخرون في 12 منطقة مختلفة.

من جهتها، قالت الشرطة في بيان إنها لم تطلق النار، لكن بعض العبوات الناسفة انفجرت، وتحولت المظاهرات إلى ساحة معركة.

مع تصاعد العنف، أُغلِقَ الإنترنت مجددًا، ما أثر في استخدام منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وواتساب، في محاولة للحد من نشر أخبار العنف.

رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، التي تواجه أكبر اختبار لها منذ فوزها بفترة رابعة في الانتخابات الأخيرة، اتهمت المحتجين بأنهم ليسوا إلا "إرهابيين" يسعون لزعزعة استقرار البلاد، ودعت المواطنين لمقاومتهم بشدة.