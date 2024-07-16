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" مُرشدته الروحية ".. من هي زوجة مرشح ترامب لمنصب نائب الرئيس؟

مرح جنبلاط
مرح جنبلاط
16 يوليو 2024، 7:20 م

مرشدته الروحية، وسر نجاحه، والسبب في وصوله إلى قائمة خيارات ترامب ..

أوشا فانس .. زوجة مرشح ترامب لمنصب نائب الرئيس، والسيدة التي قد تتجاوز عتبة البيت الأبيض في حال فوز زوجها السيناتور الجمهوري عن ولاية أوهايو " جيمس ديفيد فانس " الذي أقر بدعمها المتواصل له طيلة السنوات الماضية..

ابنة مهاجرين هنود، اسمها الأصلي أوشا تشيلوكوري تبلغ من العمر 38 عامًا.

نشأت أوشا في سان دييغو بولاية كاليفورنيا، ودرست في كلية الحقوق بجامعة ييل، بعد حصولها على درجة البكالوريوس في التاريخ والماجستير في الفلسفة، وبحسب المعلومات التي تم تداولها في الصحف الأجنبية فإن أوشا كانت ديمقراطية الانتماء حتى العام 2014، عندما تزوجت بجيمس – الذي التقت به خلال فترة دراستها في جامعة ييل- وأنجبت منه 3 أطفال ..

أما عن حياتها المهنية، تعمل أوشا كمحامية في سان فرانسيسكو، وعملت سابقًا في شركة المحاماة Munger, tolles&olson، حيث استلمت ملفات " الدعاوى المدنية المعقدة " ، ثم انتقلت للعمل كموظفة قانونية لرئيس المحكمة العليا جون روبرتس جونيور العام 2018، لكنها عادت العام 2019 إلى شركة المحاماة السابقة..

لا ترغب أوشا بأن تكون تحت الأضواء، ولا تحب الشهرة، لكن اسمها لا يغيب عن أحاديث زوجها الذي لطالما أشاد بتأثيرها في حياته، لكن تصريحاتها القليلة تشير إلى أن التأثير الإيجابي بينها وبين جيمس لطالما كان متبادلاً ..

أمريكا

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