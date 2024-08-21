في أول استهداف لمسؤول من حركة فتح الفلسطينية منذ بدء التصعيد على الحدود، إسرائيل تغتال "خليل المقدح" بغارة استهدفت سيارته في مدينة صيدا جنوبي لبنان، في تصعيد صباحي جديد أعاد المخاوف من تدهور الوضع الميداني.

خليل المقدح هو مسؤول في كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح وهو شقيق القيادي في حركة فتح منير المقدح، الذي عُرف بمواقفه وتصريحاته التي كان يقول فيها علنًا إنه يدعم الكتائب داخل الأراضي الفلسطينية، ويمد عناصرها بالأموال، وأحيانًا تهريب السلاح، إضافة إلى أنه تمكن من بناء علاقة وثيقة مع حزب الله اللبناني، لكن إسرائيل صنفت، في وقت سابق، نشاطات "المقدح" بأنها غاية في الخطورة، وتوعدت بملاحقته والخلايا التي يجندها، وذلك بعد إعلانها توقيف خلية تابعة له خلال تسللها إلى الداخل الإسرائيلي.

وتعليقًا على عملية اغتيال شقيقه، صرح اللواء المقدح أن شقيقه كان من أبرز قادة "كتائب شهداء الأقصى" كما أنه كان عميدًا في حركة "فتح"، ومسؤولاً عن إمداد المقاومة في الداخل الفلسطيني على مدار سنوات طويلة، إلى جانب كونه من أبرز القيادات العسكرية.

ومن جهتها أشادت كتائب شهداء الأقصى بالدور المركزي الذي لعبه "المقدح" في مساندة الشعب الفلسطيني، ومقاومته خلال معركة طوفان الأقصى، بحسب تعبيرها.