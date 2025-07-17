أفعى بحرية مرعبة تظهر لأول مرة في العراق (فيديو إرم)

أفعى بحرية سامة رُصدت في مياه البصرة، تُعرف باسم "صفراء البطن"، وهي من أخطر الأفاعي في العالم.

هذه الأفعى الغريبة لا تمتلك ذيلاً تقليدياً، بل زعنفة مفلطحة تمنحها سرعة حركة عالية وقدرة على التخفي في أعماق البحر. الخبراء رجّحوا أنها وصلت إلى السواحل العراقية عبر تيارات محيطية غير اعتيادية، ناتجة عن تغيرات مناخية حادة يشهدها الكوكب.

هذه هي المرة الأولى التي يُسجل فيها هذا النوع داخل العراق، ما يرفع عدد الأفاعي السامة في البلاد إلى 12 نوعاً.

المتخصصون حذروا من خطورتها على الصيادين وسكان السواحل، مؤكدين أن قلة الوعي قد تؤدي إلى نتائج كارثية.

في ظل الاضطراب البيئي العالمي، باتت المخلوقات الغريبة تقترب من مناطق لم تكن يوماً جزءاً من موائلها. فهل تستعد البيئة العراقية لمواجهة تهديدات لم تعرفها من قبل؟