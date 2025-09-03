"جاكي شان" على فراش الموت.. ما حقيقة الصورة؟

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة مفبركة باستخدام الذكاء الاصطناعي، تظهر النجم العالمي جاكي شان على فراش الموت، ما أثار قلق وغضب المعجبين.

وأكدت وسائل الإعلام، بما فيها صحيفة "ديلي ميل"، أن كل التقارير حول تدهور صحته أو وفاته عارية تمامًا من الصحة، وتهدف فقط لجذب المشاهدات وتحقيق الأرباح.

وتبرز هذه الواقعة المخاطر المتزايدة للصور والفيديوهات المفبركة، التي يمكن أن تضلل الجماهير بسهولة وتؤثر في سمعة الشخصيات العامة، ما يزيد من الحاجة للتحقق قبل مشاركة الأخبار على منصات التواصل الاجتماعي.

ويواصل جاكي شان نشاطه الفني بشكل طبيعي، فقد أعلن أخيرا مشاركته في فيلم "Spider Man: Brand New Day"، ليس فقط كضيف شرف، بل أيضًا للإشراف وتصميم مشاهد الأكشن، وهو الدور الذي ينتظره معجبوه بفارغ الصبر حول العالم.

على صعيد آخر، يحقق أحدث أفلامه في السينما الصينية، "حافة الظل"، نجاحا كبيرا، متصدرا شباك التذاكر للأسبوع الثاني على التوالي، بإيرادات تجاوزت 121.9 مليون دولار وفق مجلة Variety.

ورغم الضجة والشائعات، يركز جاكي شان على حياته الشخصية وعائلته ومشاريعه الفنية، متجاهلا الأخبار الكاذبة ومستمرا في صناعة نجاحاته.