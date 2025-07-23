"الفاعل امرأة".. مخطط تفجيري لاغتيال نتنياهو

مخطط تفجيري لاغتيال نتنياهو.. الشرطة الإسرائيلية أعلنت إحباط محاولة لاغتيال رئيس الوزراء والمتهمة امرأة.

السلطات اعتقلت سيدة من وسط إسرائيل بعد الاشتباه في تواصلها مع جهات مجهولة لتنفيذ عملية تفجيرية تستهدف نتنياهو.. المرأة كانت تخطط لاستخدام عبوة ناسفة، والتحقيقات الآن بيد الشاباك، الذي يوجّه لها تهمة "التآمر لتنفيذ عمل إرهابي"، لكن القصة لا تتوقف هنا.

ففي سبتمبر الماضي أُحبط مخطط آخر.. رجل أعمال إسرائيلي، سافر إلى إيران عبر تركيا والتقى هناك بمخابرات إيرانية، بهدف تصفية نتنياهو وقيادات بارزة أخرى بينهم وزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الشاباك نفسه.

الشاباك قال إن الرجل أقام اتصالات مع جهات معادية، وأن إيران كانت خلف كل شيء.. محاولات متكررة، جهات مختلفة، لكن الهدف واحد رأس نتنياهو.