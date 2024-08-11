التقطت هذه المبارزة المصرية سيفها، لكنّ المتفرجين في أولمبياد باريس 2024 لم يلاحظوا أنها تشارك في الألعاب في أثناء حملها.

لم تكن اللاعبة المصرية ندى حافظ بعيدة عن مشاعر القلق خلال مشاركتها في أولمبياد باريس وهي حامل بطفلها في الشهر السابع، إلا أنها أرادت إيصال رسالة مفادها بأن المرأة قادرة.

رغم أن ندى لم تفز بميدالية في المبارزة، قالت إن رحلتها إلى باريس كانت دليلًا لنفسها على قدرتها على التغلب على التحديات، علاوة على كونها مثالًا إيجابيًا لطفلها الذي سيولد قريبًا، ورسالة للنساء الأخريات.

وأوضحت ندى أن هذا يثبت أن المرأة قادرة دائمًا على تحقيق أهدافها، مما يمنحها القوة، لافتة إلى أنها ستسرد لطفلها كل ما حدث في الألعاب الأولمبية، وتعتقد أن الطفل سيكون فخورًا للغاية بذلك.

إلى جوار ندى كانت اللاعبة الأذربيجانية يايلاجول رامازانوفا التي نافست في مسابقة القوس والسهم للفردي وهي حامل أيضًا، وعلى الرغم من خروجها من دور الستة عشر، فإن التجربة أثبتت جهودها في أثناء حملها.