صاعقة خارقة تعبر 5 ولايات أمريكية وتُرعب العلماء

في ظاهرة جوية مذهلة، سُجلت أطول صاعقة برق في التاريخ، بلغ طولها 829 كيلومترًا، واخترقت السماء بسرعة مذهلة خلال 7 ثوانٍ فقط، عابرةً 5 ولايات أمريكية.

الصاعقة، التي أُطلق عليها اسم "ميغا فلاش"، انطلقت من شرق تكساس في 22 أكتوبر 2017، وامتدت عبر أوكلاهوما وأركنساس وكانساس، حتى وصلت إلى مشارف كانساس سيتي في ولاية ميسوري.

ووثّقت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية هذا الحدث رسميًّا، هذا العام، بعد سنوات من التحليل المعمق باستخدام قمر صناعي متخصص تابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.

تفوّقت هذه الصاعقة على الرقم القياسي السابق المسجل في البرازيل عام 2018، والذي بلغ 768 كيلومترًا.

وأكد الباحثون أن هذا الاكتشاف لا يعكس فقط قوة الطبيعة الهائلة، بل يمثل تحذيرًا للناس من مدى خطورة الصواعق، حتى عندما تكون خارج نطاق العواصف مباشرة.

فالبرق، كما أوضح الخبراء، قد يضرب من مسافات بعيدة، ما يستوجب دائمًا البحث عن ملاذ آمن عند اقترابه.