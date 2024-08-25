رادارات اخترقت الأرض.. إسرائيل تمكّنت من رصد مكالمات لقائد حركة "حماس" يحيى السنوار من داخل الأنفاق .. هذا ما ذهبت إليه صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

هذا الرصد جاء بمساعدة أجهزة تنصّت أمريكية بعد أن أنشأ المسؤولون وحدة خاصة داخل مقر جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي لتتبع اتصالات السنوار.

السنوار وفق مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين تخلى عن الاتصالات الإلكترونية منذ فترة طويلة، كما أنه نجح في تجنب شبكة استخباراتية معقدة، ومن المعتقد أنه يظل على اتصال بالمنظمة التي يقودها من خلال شبكة من الرسل البشريين، ولكن عن كيفية عمل هذا النظام، فالأمر لا يزال لغزا.

الاستخبارات الأمريكية وفق الصحيفة فعّلت طواقم خاصّة لجيشها في غزة لزرع رادارات تخترق الأرض لكشف موقع السنوار، لكنها لم تنجح بهذا الأمر.

السنوار الذي لا يستخدم أيّ جهاز إلكتروني خرج منذ بداية الحرب أكثر من مرّة من الأنفاق بسريّة تامّة وفق الصحيفة ودون الكشف عن ذلك، ولم يرصد إلا بعد عودته للأنفاق.

مسؤولون إسرائيليون قالوا إن جميع عناصر حماس المختبئين تحت الأرض بمن فيهم السنوار يضطرون أحيانا للخروج من الأنفاق لأسباب صحية، لكن شبكة الأنفاق واسعة ومعقدة للغاية، كما أن مقاتلي حماس يمتلكون معلومات استخباراتية جيدة عن أماكن تواجد القوات الإسرائيلية لدرجة أن السنوار قد يخرج أحيانا إلى السطح، دون أن يتم اكتشافه.