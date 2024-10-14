"تضحيات قادة حماس أهم من مقتل المدنيين".. أسامة حمدان يشعل جدلا

هذه التصريحات أثارت جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي حيث اعتبر القيادي في حماس، أسامة حمدان، أن تضحيات الشعب الفلسطيني ليست ذات أهمية مقارنة بتضحيات القادة.

تصريح حمدان جاء ليُبرز تباينًا صارخًا بين رؤيته وتصورات العديد من الأشخاص حول المعاناة الفلسطينية، حيث اعتبر أن الضحايا من المدنيين لا يُقارنون بقيادات ومقاتلي الحركة.

هذا التصريح الذي وصف بالمستفز على منصات التواصل وضع حمدان تحت مجهر الانتقادات، حيث اتهمه البعض بمحاولة تبرير مقتل المدنيين، ما يُعتبر جريمة لا أخلاقية من منظور إنساني، فكل حياة بشرية لها القيمة ذاتها، وتصنيف الخسائر بهذا الشكل يقلل من شأن حياة المدنيين ويعكس عدم احترام لحقوق الإنسان الأساسية.

لم يكن حمدان الأول في هذا السياق، إذ سبق أن اعتبر خالد مشعل الخسائر في صفوف المدنيين مجرد "خسارة تكتيكية." إلا أن تصريحات أسامة حمدان تضيف بُعدًا آخر لهذا النقاش، إذ تُظهر كيف يمكن أن تكون المعاناة الفردية مُهمشة في سياقات الصراع السياسي.